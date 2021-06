Čas za digitalno čistko

Računalniki, pametni telefoni in tablice za brezhibno delovanje potrebujejo redno vzdrževanje. Nič več in nič manj kot ostale naprave imajo radi čistočo, kot vsak dom pa je njihova funkcionalnost premosorazmerna z urejenostjo. V nasprotnem primeru se v njih nabere veliko nesnage – od prevelike količine odvečnih in prevelikih datotek do zlonamernih programov (angl. malaware), ki sčasoma upočasnijo delovanje tudi relativno novih naprav. Če torej opažate, da se programi ali aplikacije čedalje počasneje zaganjajo, se kar same ugašajo oziroma »čudno« odzivajo na ukaze, je že skrajni čas za predpoletno generalno čiščenje.

Na ohišjih in vhodnih oziroma izhodnih enotah naprav (od tipkovnice do miške, zunanjih diskov in ekrana) se nabere približno toliko bakterij kot na kljukah vrat javnih stranišč, zato je potrebo plastične dele enkrat tedensko obrisati (prah se nabere čisto povsod) in jih razkužiti z ne preveč agresivnim sredstvom (na primer z denaturiranim alkoholom za čiščenje površin). Steklo ekrana pa najprej obrišite z vlažno krpo in ga nato osušite s krpo iz mikrofibre.

Naredimo red

Pred vsakim čiščenjem je treba dom najprej pospraviti. In pri čiščenju digitalnih vsebin računalnikov, tablic in telefonov ni nič drugače. Vzemite si nekaj ur časa in enkrat za vselej organizirajte sistem shranjevanja datotek. Na trdem disku računalnika imate najbrž že ustvarjeno mapo z imenom Dokumenti. V njej ustvarite dodatne podmape, v katere boste shranjevali vso vašo dokumentacijo. Mape poimenujte smiselno (npr. Računi, Potrdila, Članki, Fotografije...) in znotraj njih nadaljujte z ustvarjanjem dodatnih map po letnicah, področjih itd. Na tak način boste prihranili precej časa pri iskanju dokumentov, izognili pa se boste tudi večkratnemu shranjevanju istih datotek in zmedi, ki nastane, ko ne vemo, katera datoteka je res tista prava.

Sledi brisanje odvečnega oziroma neuporabnega. Naj bo splošno vodilo to, da je vsako čiščenje uspešno, ko se rešimo čim več odvečne krame. Ali ste prepričani, da bi shranili vseh tisoč fotografij z dopusta? Tudi tiste meglene, dvojne ali trojne posnetke istega kadra in tiste, ki vam po nekaj mesecih ali letih nič ne povedo? Kaj pa osnutke besedil, stare račune in članke, ki ste jih že prebrali in jih zagotovo ne boste nikoli uporabili? Bi jih res še vedno hranili? Brišite in brišite – računalnik vam bo zelo hvaležen.

Težave ustvarjajo tudi prevelike datoteke, ki zasedajo preveč dragocenega prostora. Več giga težek posnetek s poroke, družinskega praznika, otroške predstave kot tudi na tisoče fotografij v visoki ločljivosti (resoluciji) – vse to premaknite na zunanji disk in zmaga bo dvojna: pridobili boste ogromno prostora, posnetki in fotografije pa bodo na varnem v primeru okvare ali kraje računalnika oziroma izgube telefona/tablice.

Očistimo nesnago

Pospravljanju kot rečeno sledi čiščenje. V nadzorni plošči (ital. pannello di controllo) ali med nastavitvami telefona preverite, katere programe in aplikacije imate naložene in izbrišite vse tiste, ki jih ne uporabljate več. Bodite neizprosni. Če uporabljate program za urejanje elektronske pošte (Outlook, Thunderbird itd.), razvrstite sporočila po velikosti in izbrišite največje ter nato izpraznite koš.

Odprite spletni brskalnik (Firefox, Chrome, Safari itd.) in izbrišite zgodovino ter piškotke (angl. cookies). Nato zaženite antivirusni program, da se rešite morebitne zlonamerne opreme. Če nimate antivirusne zaščite, jo takoj namestite. Na spletu boste našli celo vrsto odličnih zastonjskih programov (npr. Avast). Na koncu poiščite čistilec diska (ang. disc cleaner), ki bo odstranil še vse, kar je ostalo od starih in neuporabnih datotek.

Na koncu izpraznite še koš. Če ste na začetku procesa preverili, koliko prostora imate na disku (najbrž premalo), boste zdaj z olajšanjem ugotovili, da ga imate kar naenkrat na pretek. To pomeni, da niste potrebovali novega računalnika ali dodatnega diska, enostavno je bil čas za pozno spomladansko digitalno čistko.