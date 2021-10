CasaPound podpira tržaške pristaniščnike

Skrajno desno gibanje CasaPound je v več italijanskih mestih razobesilo lepake v podporo tržaškim pristaniškim delavcem. Na njih so med drugim zapisali: »Od leta 1954 pristanišče, svetilnik, italijanski ponos. Celotna Italija kot Trst. #nogreenpass«.

V sporočilu so med drugim zapisali, da se je italijanska vlada slepila z možnostjo, da bi lahko kratila pravice delavcev in zdaj plačuje posledice. »Kogarkoli se upira očitno neprimernim ukrepom pa isti bedni osebki, ki so se zgražali nad napadom na sedež sindikata Cgil v Rimu, zmerjajo kot nasprotnika ljudstva,« so še dodali.

Na tržaški shod so prišli tudi pripadniki več skrajno levičarskih in skrajno desničarskih gibanj oz. strank, kot sta CasaPound in Forza nuova, ki so jih pristaniški delavci zavrnili, poroča tiskovna agencija ANSA.