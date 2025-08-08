Če ta vikend potujete, pozor na promet

Na avtocesti A4 bo jutri promet izjemno gost, ker se bodo mnogi odpravljali na počitnice. Po napovedih avtocestne družbe Autostrade Alto Adriatico bo v tranzitu približno 190.000 vozil, promet bo v smeri proti Trstu gostejši v jutranjih urah in popoldne, visoka je tudi verjetnost zastojev na dvopasovnem odseku med krajema San Donà di Piave in Portogruarom, na izvozih, ki peljejo do morskih letovišč in pri cestninski postaji v Moščenicah. Promet bo na avtocesti A4 v smeri proti Trstu gost tudi v nedeljo zjutraj in popoldne, sicer verjetno rahlo manj od sobotnega.