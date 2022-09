»Če želimo, da bodo otroci sploh imeli prihodnost, moramo ukrepati zdaj«

Na listi Gibanja petih zvezd za poslansko zbornico je med kandidati za proporcionalno kvoto na drugem mestu 36-letna Ilary Slatich iz Lonjerja, ki je aktivna v svojem domačem okolju, med drugim poje v zboru Tončka Čok, pred leti je bila predsednica mlaja in v vodstvu SKD Lonjer Katinara, pela je tudi pri TPPZ Pinko Tomažič. Po zaprtju minimarketa v pristanišču, kjer je bila zaposlena na vodilnem mestu, se je zaposlila kot snažilka v sinhrotronu. Na politično pot je prvič stopila lani, ko je s petozvezdaši kandidirala na tržaških občinskih volitvah. V predstavitvi, ki smo jo objavili takrat, je zapisala, da je poleg slovenskega tudi hrvaškega in portoriškega porekla.

Volilna kampanja je v marsikaterem pogledu letos različna od prejšnjih, saj se odvija v poletnem času, poleg tega se je skoraj v celoti pomaknila na splet. Kako ocenjujete dosedanji potek kampanje?

Zame je bilo v primerjavi z lanskim letom, ko je bila kampanja na lokalni ravni, nekaj novega. Vesela sem, ker gre za pozitivno izkušnjo, saj spoznaš veliko ljudi in se naučiš marsičesa, kar ti kasneje pomaga v življenju. Je tudi naporno, saj se je v enem mesecu zvrstilo ogromno dogodkov, morali smo skakati sem ter tja ... Tako kot počne tudi vodja Gibanja petih zvezd Giuseppe Conte, ki je veliko na terenu. V teh dneh, ki nas ločujejo od volitev, nas čaka še kar nekaj predvolilnih srečanj, saj želimo biti čim bolj prisotni v javnosti, tako v živo, na terenu, kot s pomočjo medijev.

Se vam zdi, da so bile teme, ki zavzemajo središčno mesto v programu Gibanja petih zvezd, dovolj v ospredju v volilni kampanji?

Mislim, da so bile teme, ki so za nas glavne, še kar v ospredju, recimo državljanski dohodek, a tudi energetska draginja in z njo povezana pomoč družinam in podjetjem. Potem so tu še podnebne spremembe in homotransfobija ... o vsem tem se je precej govorilo.

Na deželni ravni pa sem pogrešala kaj več debate o parlamentarnem zastopstvu slovenske narodne skupnosti v Italiji, kar je škoda. Zaradi zmanjšanja števila parlamentarcev bo izvolitev predstavnika še težja, kot je bila. In nekaj bo treba v zvezi s tem narediti.