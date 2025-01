Cecilia Sala se vrača v Italijo

Iran je osvobodil 29-letno italijansko novinarko Cecilio Sala, ki je bila od 19. decembra zaprta v zaporu Evin v Teheranu. Pred nekaj minutami je v iranski prestolnici vzletelo letalo, s katerim se vrača v Italijo.

Italijanske tajne službe in diplomati so si v prejšnjih dneh vztrajno prizadevali, da bi mladi dopisnici dnevnika Il Foglio in avtorici podkasta Stories zagotovili prostost. Predsednica vlade Giorgia Meloni se je zahvalila vsem, ki so pripomogli, da se je težka zgodba srečno razšla. Vladala je namreč velika napetost za njeno usodo, ker je bila Sala podvržena zelo težkim razmeram in psihološkemu mučenju. Zaprta je bila v samici, zasegli so ji očala, ležati je morala na tleh, je sama povedala staršem.

Novinarka je v Iran prispela z novinarskim vizumom, da bi tam posnela nekaj intervjujev. Aretirali so jo dan pred odhodom.