Celovec ima slovenskega podžupana Lojzeta Dolinarja

Presenetljiv preobrat po drugem krogu lokalnih volitev na Koroškem, ki je v Celovcu z zamenjavo župana povzročil pravi politični potres, je doživel nov nepričakovan epilog: deželna prestolnica bo – prvič v novejši zgodovini – dobila Slovenca za podžupana!

Novoizvoljeni župan Christian Scheider – njegova lista Team Kärnten - Liste Scheider je postala druga najmočnejša stranka v občinskem parlamentu, tej pa pripada tudi mesto drugega podžupana – je namreč za to funkcijo predlagal 66-letnega koroškega Slovenca Lojzeta Dolinarja. Prisega novega političnega vodstva v Celovcu bo na sporedu začetek aprila.

Lojze Dolinar je na današnji tiskovni konferenci zatrdil, da se bo z vsemi močmi zavzel za uveljavitev mesta Celovec znotraj dežele in tudi v celotnem alpsko-jadranskem prostoru. Pri tem mu bo v korist široko omrežje poznanstev, ki ga je ustvaril in utrdil kot pedagog, tolmač, športni funkcionar in tudi manjšinski politik.