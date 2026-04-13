Cene nafte spet nad 100 dolarjev za sod

Po naznanitvi ameriške vojske, da bo po propadlih pogajanjih med ZDA in Iranom blokirala strateško pomembno Hormuško ožino in iranska pristanišča, se je cena nafte znova dvignila nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Neuspeh dogovora prinaša zaskrbljenost, da se bo energetska kriza poglobila.

Zahodnoteksaška lahka nafta, ki bo dobavljena maja, se je v današnjem azijskem trgovanju podražila za 8,4 odstotka na 104,65 dolarja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija je bila s 102,15 dolarja dražja za 7,3 odstotka.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo po propadu pogajanj napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, ameriška vojska pa je nato naznanila, da bo danes ob 16. uri po srednjeevropskem času začela izvajati blokado iranskih pristanišč.

Cene nafte so tako znova močno narasle, potem ko so minuli teden z upanjem na dogovor vsaj glede prevoza tankerjev skozi Hormuško ožino izgubile 12,5 odstotka.