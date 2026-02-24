V Istri sta italijanščina in slovenščina sedaj enakovredni

Izolski občinski svet je kot zadnji v slovenski Istri konec januarja potrdil odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran. Ta ureja javno rabo italijanskega jezika kot uradnega jezika celovito in enotno v vseh slovenskih občinah, v katerih živi avtohtona italijanska narodna skupnost.

Italijanščina je na tem območju ob slovenščini uradni jezik, a je v praksi dvojezičnost pogosto še vedno spregledana. Novi odlok bo posodobil tistega iz leta 1998 in so ga štiri občine pripravile skupaj z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti (CAN – Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana). Dokument med drugim določa, da morajo biti vsi javni napisi in oglaševanje dvojezični, pri čemer se velikost in debelina pisave ne sme razlikovati glede na jezik. Pravila o dvojezičnosti veljajo tudi za javne prireditve, kjer morata prav tako biti prisotna oba jezika enakomerno ter vidno in »slišno«.

»Najbolj je bodlo v oči, da je imela vsaka istrska občina svoja pravila na tem področju. Ene občine so imele vprašanja dvojezičnosti dokaj dobro urejena, druge malo manj. Povsod je bilo nekaj pomanjkljivosti. Zdaj smo uspeli zadeve poenotiti, zato ne bo več izgovorov,« pravi predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani. Birokratska pot do sprememb ni bila prav kratka, dodaja. Razprava na to temo z vsemi usklajevanji je trajala dve leti, vsaj štiri leta pa so se ukvarjali s celotno problematiko. »Bilo je še manevrskega prostora za določene izboljšave, a smo uspeli doseči kompromis. To je konkreten korak naprej. Bomo pa videli, kako se bo obneslo v praksi,« pravi.