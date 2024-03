Čezmejne občine podprle ustanovitev EZTS Kras-Carso

Na poti do ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso je bil danes dopoldne storjen pomemben korak. Županje in župani kraških občin, ki so pristopile k pobudi (pet jih je iz Slovenije in 12 iz Italije), so podpisali pismo o nameri, s katerim so se zavezali, da bodo prispevali k uspehu tega velikega projekta. Namen EZTS bo med drugim upravljanje čezmejnega turizma in tudi financiranje ter upravljanje geoparka Kras-Carso, posredni učinek skupnih aktivnosti pa naj bi bil gospodarski razvoj širšega teritorija.

Svečanega dogodka v Palači deležne vlade FJK na Velikem trgu so se, poleg županov 17 občin, udeležili tudi deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti ter slovenska ministra za kohezijo in regionalni razvoj in za Slovence v zamejstvu in po svetu, Aleksander Jevšek in Matej Arčon. Slednja sta poudarila, da je podpis pisma o nameri zgodovinsko dejanje, ki odpira številne možnosti čezmejnega razvoja in povezovanja, v katerih ima pomembno vlogo tudi slovenska narodna skupnost v Italiji, Roberti pa je dejal, da gre za nadaljevanje že utečenega sodelovanja med Deželo Furlanijo – Julijsko krajino in Republiko Slovenijo. Dogodek je potekal večinoma v italijanskem jeziku, čeprav je bilo poskrbljeno za simultano tolmačenje.

Do prižiga zelene luči v Bruslju pa čaka EZTS dolga pot, ki ne bo nujno enostavna. Občinski sveti vseh sodelujočih občin bodo morali namreč potrditi okvirni sporazum in statut nove entitete, nato pa bo sledila še potrditev dokumentacije na ravni italijanske in slovenske vlade.

Po besedah predsednika LAS Kras Davida Pizzige, ki pripravljalnim aktivnostim za nastanek EZTS Kras-Carso sledi v okviru čezmejnega projekta Interreg Italija – Slovenija Kras-Carso II, pa je bilo v zadnjih štirih letih že veliko usklajenega in narejenega. Pot do končnega cilja pa bo lažja tudi zato, ker je bila podobna pod pri nas že prehojena na Goriškem, kjer evropsko združenje za teritorialno sodelovanje že povezuje občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter. Minister Arčon, ki je v vlogi novogoriškega župana sodeloval pri njegovem nastajanju, pa je prisotne spodbudil, naj pri oblikovanju projektov imajo vedno v mislih interese širše čezmejne regije.