Čezmejni kres v spomin na Marina Voccija

Marino Vocci je bil marsikaj, predvsem je bil graditelj mostov med narodi. Med drugim je bil pobudnik čezmejnega kresovanja v istrski vasici Paldigiji (v izvirniku Paldighia) v bujski občini, nedaleč od njegove rojstne vasi Kaldanije. Na praznik sv. Petra in Pavla so tamkajšnji kmetje v starih časih sežigali oljčne veje in drugo odvečno vejevje, Vocci pa si je z Danilom Pistanom in njegovo družino pred leti v Kaštelu (Castelvenere) zamislil kresovanje, na katerem so sodelovali ter še sodelujejo tudi prebivalci s slovenskega brega Dragonje. Na kresu so simbolično sežigali tudi mejo med Slovenijo in Hrvaško, ki bo kmalu padla.

Na letošnjem čezmejnem kresovanju je bilo nadvse slavnostno. Prireditelji so ga posvetili prijatelju Vocciju ob peti obletnici njegove smrti, ob tej priložnosti so izdelali poseben »Voccijev krožnik«, saj je bil pokojni kulturni delavec in devinsko-nabrežinski župan tudi odličen kuhar (na TV Koper-Capodistria je dolgo let vodil priljubljeno gastronomsko oddajo La barca dei sapori).

Kresovanja in kulturne prireditve v Kaštelu se je udeležila tudi Voccijeva žena Liliana Vocci Urbani. Za koprsko televizijo v italijanskem jeziku (priložen videoposnetek) je povedala, da se je njen mož celo življenje boril proti miselnim pregradam in predsodkom ter se zavzemal za prijateljstvo med narodi, posebno v obmejnem prostoru.