Čezmejno zasledovanje se je uspešno zaključilo v Miljah

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so včeraj okoli 19.30 na avtocesti med predorom Dekani in Koprom ustavljali voznika avtomobila opel zafira, v katerem so se peljali štirje potniki. Voznik znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo odpeljal v smeri Ankarana in Hrvatinov ter skozi Cerej v Italijo. Policisti so na podlagi sporazuma med vladama Slovenije in Italije o čezmejnem policijskem sodelovanju izvedli čezmejno zasledovanje in vozilo uspeli zaustaviti v Miljah. Med zaustavitvijo je voznik pobegnil peš, vendar so ga policisti kmalu prijeli in ugotovili, da gre za 27-letnega Gruzijca, ta pa je v vozilu prevažal štiri nezakonite migrante, in sicer tri Turke in Iračana. Policisti so vse zadržali do prihoda italijanskih policistov, ki jih prevzeli v nadaljnji postopek.