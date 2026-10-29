Christine Lagarde predčasno zapušča predsedniško mesto Evropske centralne banke

Francozinja Christine Lagarde bo 7. februarja odstopila s položaja predsednice Evropske centralne banke (ECB), je osrednja evrska denarna ustanova objavila na svoji spletni strani. Prva ženska na čelu ECB se bo tako poslovila več kot osem mesecev pred iztekom mandata, naslednika oz. naslednico pa bodo izbrali voditelji držav in vlad članic EU.

Francozinja, ki je sedemletno predsedovanje ECB prevzela 1. novembra 2019 in na položaju nasledila Italijana Maria Draghija, je o svojem predčasnem odhodu danes obvestila ostale člane sveta ECB, ki v Frankfurtu končujejo dvodnevno zasedanje, in predsednika Evropskega sveta Antonia Costo. Naslednika oz. naslednico Lagarde bodo namreč izbrali voditelji držav in vlad članic EU.

Costa se je na družbenih omrežjih že odzval in pohvalil njeno vodenje. »V času pandemije, vojne v Evropi in več energetskih kriz ter inflacijskih šokov je zagotavljala trdno in odločno vodenje ter pripomogla k ohranjanju stabilnosti in odpornosti območja evra,« je zapisal.

Zagotovil je, da se bo proces iskanja naslednika ali naslednice začel takoj, zato da bo odločitev vrha EU pravočasna.