Koprski policisti opozarjajo na povečano aktivnost divjadi

Na območju Policijske uprave (PU) Koper so v zadnjih 24 urah obravnavali kar deset primerov povoženih divjadi, od tega šest v poznih popoldanskih in večernih urah ter štiri v zgodnjih jutranjih urah. Ob tem opozarjajo, da je v jesenskem obdobju aktivnost divjadi povečana, ter voznikom svetujejo, da prilagodijo hitrost vožnje.

Policisti PU Koper so v letošnjem oktobru obravnavali že 97 primerov trkov z divjadjo, kar kaže na povečano nevarnost tovrstnih prometnih nesreč v jesenskem obdobju, so zapisali.

Voznike opozarjajo, da je v jesenskem obdobju aktivnost divjadi povečana, zato je možnost njenega prečkanja cest večja predvsem v času mraka, ponoči in v zgodnjih jutranjih urah. Posebna previdnost je potrebna na gozdnatih območjih in odsekih cest, kjer na prisotnost divjadi opozarja prometna signalizacija, so sporočili s PU Koper.

Voznikom svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram in jo na območjih, kjer se pojavlja divjad, zmanjšajo. Vozniki naj pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču, predvsem v jutranjem in večernem času, ob opazovanju divjadi ob cesti takoj zmanjšajo hitrost in pričakujejo možnost, da cesto prečkajo tudi druge živali. Ob nenadnem pojavu divjadi naj močno zavirajo in skušajo ohraniti smer vožnje, saj je sunkovito izogibanje pogosto vzrok za hujše prometne nesreče. Vozniki naj prav tako dosledno uporabljajo varnosti pas, so dodali.

Če pride do trka z divjadjo, naj vozniki kraj dogodka ustrezno zavarujejo, o dogodku pa obvestijo policijo na številko 113. Poškodovani živali se naj ne približujejo, saj lahko zaradi stresa reagira nepredvidljivo. Previdna in prilagojena vožnja je ključna za večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter za zmanjšanje števila trkov z divjadjo, so še zapisali.