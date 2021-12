Cilj WHO 40-odstotne svetovne precepljenosti ne bo dosežen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo zgrešila svoj cilj, da bi do konca leta proti covidu-19 precepili 40 odstotkov prebivalstva v vsaki državi. Zaostanek je še posebej velik v Afriki. WHO krivdo pripisuje kopičenju cepiv v razvitih državah, kjer že cepijo s poživitvenimi odmerki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Od 194 držav članic WHO jih približno polovica ne bo dosegla zastavljenega cilja. V okoli 40 državah ni bilo cepljenih niti 10 odstotkov prebivalstva.

Po vsem svetu je bilo do danes razdeljenih več kot 8,6 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19, vendar večinoma v razvitih državah, ki so imele dovolj sredstev za sklenitev lastnih pogodb s proizvajalci cepiv. Med tem so številni drugi odvisni od zalog globalne pobude Covax, ki cepiva posreduje revnim državam.