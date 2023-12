Danes ob 15.26 sta na glavni cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami pri Jelšanah trčili tovorni vozili, pri čemer je cisterna za prevoz nevarnih snovi pristala na boku. Koprski policisti so na kraju ugotovili, da je polna plina propan-butana. Gasilci so zavarovali vozilo, pri čemer so ugotovili, da ni prišlo do uhajanja nevarnih snovi. Policisti so do nadaljnjega zavarovali območje in cesto do nadaljnjega zaprli za promet. V nesreči se nihče od udeleženih voznikov ni poškodoval.