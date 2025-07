Čisto poseben značaj Novega Sada

Rubrika Potepanja, ki izhaja v naši prilogi Poletni miks in jo pripravlja Sara Terpin, tokrat razkriva skrivnosti Novega Sada, drugega največjega mesta Srbije in glavnega mesta avtonomne pokrajine Vojvodine. Atmosfera v njem je povsem drugačna od tiste v Beogradu, saj je dolgo časa bil del Avstro-ogrske monarhije, kar se odraža v arhitekturi starega mestnega jedra, ki je v večjem delu zaprto za promet.

Večkulturno mesto

Novi Sad je od nekdaj večkulturno in multietnično mesto. Poleg večinske srbske skupnosti so tu prisotne tudi madžarska, slovaška, hrvaška in rusinska skupnost, pa tudi romska, čeprav je ta manj številčna kot v drugih delih države. Še vedno je prisotna tudi majhna judovska skupnost s približno 600 člani, večinoma starejšimi.

»Donavski Gibraltar«

Največja znamenitost in zgodovinski simbol Novega Sada je trdnjava Petrovaradin, ki kraljuje na vzpetini nasproti mesta. S svojimi 12.000 strelnimi linami in 16 kilometrov dolgim sistemom podzemnih prehodov deluje tako mogočno, da so jo poimenovali »donavski Gibraltar«.