Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila rumeno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta ob novem poslabšanju vremena z današnjim popoldnevom objavila novo rumeno opozorilo. Civilna zaščita iz FJK opozarja pred obilnimi padavinami in morebitnimi močnimi nevihtami, Arso pa tudi pred močnejšim vetrom. Padlo bo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, opozarja Arso, veter pa bo lahko dosegal hitrost do okrog 85 km/h. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, mestoma bi lahko jutri prehodno zapihala zmerna burja. Arsovo rumeno opozorilo se nadaljuje tudi za petek in soboto, v soboto bo lahko zapihala burja do okrog 100 km/h.