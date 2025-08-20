Civilna zaščita iz FJK podaljšala rumeno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je danes podaljšala rumeno opozorilo zaradi nastajanja močnejših krajevnih neviht. Včerajšnje je veljalo do 9. ure jutri (četrtek), novo opozorilo pa velja do 24. ure jutri. Naj spomnimo, da je Arso od polnoči danes zaradi neviht objavil oranžno opozorilo do 10. ure jutri zjutraj, sicer bo opozorilo rumeno.

Danes zjutraj medtem ob prvih nevihtah ni bilo hujših posledic, so sporočili iz civilne zaščite FJK, vnovično občutno poslabšanje pa pričakujejo od današnjega večera oz. danes ponoči. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močne. Podobno bo dogajanje tudi jutri. Vmes bodo možna tudi obdobja z bolj umirjenim vremenom in brez padavin. Delno izboljšanje je pričakovati danes popoldne in jutri od časa do časa čez dan.