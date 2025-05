Članice in člani ZKB Trst Gorica odobrili še eno rekordno bilanco

Dark Theme

Članice in člani Zadružne kraške banke Trst Gorica so na petkovem večernem občnem zboru v tržiškem Kinemaxu odobrili še eno rekordno bilanco poslovanja, ki je v letu 2024 preseglo 1,4 milijarde evrov, kar odgovarja 3,9-odstotnemu porastu, ter prispevalo h kar 137-odstotnemu povečanju končnega čistega dobička – 10.737.248,15 evra: od te vsote so za zakonite rezerve namenili 9.915.130,71 evra, dalje so vzajemnim skladom za promocijo in razvoj zadružništva namenili 322.117,44 evra, v dobrodelne ali vzajemne namene pa 500.000 evrov.

Občnega zbora se je udeležilo 719 članov, od tega 367 fizično prisotnih (BONAVENTURA)

Občnega zbora se je udeležilo 719 članov, od tega 367 fizično prisotnih, 352 pa preko pooblastila. Ti so poleg odobritve bilance, ki sta jo predstavila direktorica Emanuela Bratos in njen namestnik Dean Rebecchi, ponovno izvolili v upravni odbor tri člane, ki jim je zapadel mandat – predsednika Adriana Kovačiča ter člana Igorja Filipčiča in Aleša Nanuta, v izrednem delu pa odobrili vrsto statutarnih sprememb, katerih cilj je racionalizacija statutov 65 bank članic skupine Cassa Centrale Banka, katere del je tudi ZKB. Prav tako so na dogodku podelili štipendije 50 uspešnim mladim s Tržaškega in Goriškega.