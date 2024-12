Človeška ribica v ospredju mednarodnega posveta

Človeška ribica (Proteus anguinus), znana dvoživka, ki živi v podzemnih vodah jam Dinarskega krasa, bo ta konec tedna (v soboto in nedeljo) protagonistka pete mednarodne konference SOS Proteus v Kranju. Častna govornica bo predsednica slovenskega državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Več kot 80 predavateljev in predavateljic z različnih koncev Evrope bo v ospredje postavilo zlasti raziskovalne metode in podatke, s katerimi se lahko čim bolj učinkovito opredeli ohranitveno stanje človeške ribice. Dogodek bo še posebno pomemben, ker bodo obravnavali predlog ustanovitve svetovnega dneva UNESCO jam in kraških pojavov, so zapisali organizatorji. Posvet bo uvedel Nicola Bressi s tržaškega naravoslovnega muzeja, ki se ukvarja s še neraziskanimi platmi človeške ribice.

Letos med drugim obeležujemo 30-letnico taksonomskega opisa črne človeške ribice, podvrste dvoživke, ki se ji bodo posvetili tudi med konferenco. Orisali bodo, kako je območje, na katerem živi podvrženo onesnaževanju mikroplastike in drugih snovi.