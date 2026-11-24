Klavrn konec letošnje podnebne konference ZN v turški Antalyi (COP 31), na kateri so po dvotedenskih pogajanjih in dvodnevnih podaljških ostali brez zaključnega dogovora, ponuja več iztočnic. Vsaka bi zaslužila vsaj diplomsko nalogo, nobena pa ne prinaša spodbudnih vesti za prihodnost. Če omenimo le nekatere. Prvo: boj za podnebje zaseda zelo nizek položaj na globalni lestvici političnih agend. Drugo: kratkoročni in tudi srednjeročni gospodarski interesi bodo vedno prevladali nad dolgoročnimi. Tretje: Evropska unija je politično prešibka, da bi lahko preusmerila politike drugih držav, tako da mora najbrž sama preučiti svojo strategijo, saj so evropski napori za podnebje hvalevredni, a skorajda nični, če v tem boju ne sodelujejo bistveno bolj onesnažujoči velikani.

Če povzamemo. EU in druge države, kot so Velika Britanija, Marshallovi otoki, Norveška, Panama, Vanuatu in Belize so ocenile, da je sklepno besedilo podnebne konference, ki sploh ne omenja fosilnih goriv, nesprejemljivo, tako da je zmanjkalo soglasje za odobritev dogovora, na sestavo katerega so močno vplivali petrolejski velikani, začenši s Savdsko Arabijo in Rusijo. Zgovoren je bil komentar generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, za katerega so »fosilna goriva gonilna sila podnebne krize«.

Odsotnost fosilnih goriv pa ni bila edina sporna točka dokumenta. Predsedstvo konference je vanj vključilo tudi poziv k uporabi tehnologij za zajemanje, uporabo in shranjevanje ogljika. »Zame je to izgovor, da se na področju fosilnih goriv nič ne spremeni. Zato tudi ni slučaj, da to tehnologijo ves čas promovira država, kot je Savdska Arabija. Že 20 let, odkar se sam ukvarjam s podnebno tematiko, se v te tehnologije vlaga veliko upanja, vendar do sedaj še nismo videli, da bi te bile ali ekonomične ali masovno uporabljene,« je za STA komentiral Jonas Sonnenschein iz nevladne okoljske organizacije Umanotera. »Bolje je bilo ostati brez dogovora kot sprejeti slabega,« sta ocenila slovenska pogajalca Ana Klemen in Luka Vombek, medtem ko je italijanski pogajalec Francesco Corvaro sklepno besedilo opisal kot »razočaranje«.

Na letošnji COP 31 je bil torej storjen velik korak nazaj v primerjavi s preteklostjo, ko se je državam uspelo dogovoriti za ambicioznejše podnebne cilje. Naj spomnimo, da na konferenci niso sodelovale ZDA, ki bi lahko imele določeno pogajalsko moč pri promociji zelenih politik. Washington pa je pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa ubral vse prej kot okolju prijazno politiko, saj se je na nedavnem vrhu v Shenzhenu z ruskim in kitajskim kolegom Vladimirijem Putinom in Xi Jinpingom zavzel za povečanje proizvodnje fosilnih goriv.