Črpalko na Bivju v dveh mesecih oropali že drugič

V četrtek zvečer je neznanec vstopil v prostore bencinskega servisa na Bivju pri Dekanih, od prodajalca zahteval in pograbil denar, nato pa stekel do avta, v katerem ga je čakal pomagač. V dobrih dveh mesecih so to črpalko oropali že drugič, v manj kot treh mesecih pa so roparji bencinske servise v slovenski Istri napadli kar petkrat.

Bilo je deset minut čez 22. uro, ko se je na Shellov bencinski servis na Bivju pripeljal voznik, sopotnik je izstopil iz avta, s hitrimi koraki vstopil v prostore in zaposlenim zagrozil ter jim naročil, naj mu izročijo denar, poročajo Primorske novice. S čim jim je zagrozil, s koprske policijske uprave včeraj niso poročali, po neuradnih podatkih naj bi v slovenskem jeziku grozil s pištolo v roki. Zaposleni mu je izročil denar iz blagajne, nato pa je ropar v hipu stekel iz prostora, skočil v avto, voznik pa je naglo odpeljal proti Dekanom.

Uslužbenec je takoj poklical na koprski OKC, od koder so poslali najbližje patrulje, ki so postavile številne blokade, vendar roparjev niso uspeli prestreči. Kriminalisti so včeraj preiskali prostore črpalke, si ogledovali posnetke nadzornih kamer in iskali sledi za (najmanj dvema) storilcema.

Četrtkov rop je bil že drugi rop Shellovega bencinskega servisa v dobrih dveh mesecih. Uro in pol pred minulim novim letom sta najmanj dva storilca že oropala črpalko. Prvi si je na glavo nadel podkapo z izrezom za oči in oropal zaposleno, drugi ga je čakal v bližini, nakar sta zbežala. Tudi takrat so policisti postavili blokade, vendar storilcev niso našli. Ropar naj bi takrat odnesel le nekaj tisočakov dnevnega izkupička.

Črpalka na Bivju pa ni bila edina, ki so si jo v zadnjih treh mesecih za tarčo izbrali neznani roparji. Sredi decembra sta roparja udarila tudi na Petrolovem bencinskem servisu ob izolski obvoznici in zbežala z nekaj tisočakov vrednim plenom. Pred tem sta zaposlena zaklenila v stranišče. S policije so takrat pojasnili, da sta roparja uslužbencema zagrozila s pištolo, poročajo Primorske novice.

20. januarja je neznani ropar napadel in oropal Petrolov bencinski servis na Šmarski cesti v Kopru, 13. februarja pa bencinski servis na Plavjah . Zamaskirani moški je zaposlenima na servisu Discont Oil zagrozil s pištolo, iz blagajne pograbil denar in izginil v noč. Tudi s Plavij naj bi odnesel le nekaj tisočakov.