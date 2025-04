Čudežna slovenska »olimpijada« sredi vojne

Januarja je minilo osemdeset let od prvega organiziranega partizanskega smučarskega tekmovanja v tedaj okupirani Evropi. Potekalo je v osvobojenem Cerknem, nekateri so ga poimenovali »partizanska smučarska olimpijada«. Ta naziv ima še danes.

Temu edistvenemu dogodku je italijanski dnevnik Il Manifesto posvetil članek v praznični prilogi ob 25. aprilu. Novinarka Marinella Salvi piše, da je Partizanski dnevnik, predhodnik Primorskega dnevnika, prej in potem obširno poročal o tem tekmovanju, na katerem so sodelovali tudi britanski padalci.

Novinarka predstavlja Rudija Finžgarja, navdušenega smučarja, ki je partizanskemu poveljstvu predlagal to smučarsko tekmovanje v tako težkih vojnih časih. Tekmovalcev je bilo štirideset, lahko pa bi jih bilo mnogo več, saj mnogi zaradi nemške ofenzive niso mogli priti do Cerknega, ki so ga Italijani, piše časopis, preimenovali v Circhina.

Med tistimi, ki so zamudili tekmovanje, je bil tudi 16-letni Peter Podgornik, ki bi bil najmlajši smučar. Za kroniko naj dodamo, da je Rudi Finžgar zmagal v smučarskih skokih, po vojni pa je bil med ustanovitelji podjetja Elan, izdelovalca vrhunske smučarske opreme.

Prav januarja in nato še februarja ter marca 1945 je na severnem Primorskem divjala velika nemška ofenziva, ki je spravila v hude težave, ni pa strla partizanskega gibanja. Cerkno in okolica so v času ofenzive ves čas bila v partizanskih rokah.