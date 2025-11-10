Da se požari na Krasu ne bi več ponovili več kot 2 milijona

Slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za izboljšanje protipožarne infrastrukture v slovenskih gozdovih v letih 2023 in 2024, po velikem požaru na Krasu leta 2022, namenilo več kot dva milijona evrov. Denar je šel med drugim za urejanje protipožarnih prometnic in infrastrukturne ukrepe za lajšanje gašenja iz zraka, so poudarili v sporočilu za javnost.

Gorelo 3700 hektarjev površine

Pred tremi leti so se gasilci na Krasu spopadli z največjim gozdnim požarom v zgodovini Slovenije, ki je zajel približno 3700 hektarjev, od tega 2900 hektarjev gozda. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po tem požaru uvedlo poseben podukrep podpore za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

V letih 2023 in 2024 so objavili štiri javne razpise, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa je odobrila 146 vlog in izplačala nekaj več kot dva milijona evrov. S temi sredstvi je Slovenija omogočila ureditev 403 kilometrov protipožarnih prometnic, zgraditev prostora za pristajanje helikopterjev, namestitev 40 hidrantov za oskrbo gasilcev in helikopterjev z vodo in ureditev enega kala, to je kraškega zbiralnika vode. Z izboljšano protipožarno infrastrukturo se zmanjšuje možnost širjenja požarov in zagotavlja hitrejše ter varnejše gašenje, so še razložili na ministrstvu.