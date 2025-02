Danes in jutri najbolj mrzlo, od četrtka postopno topleje

Anticiklon s središčem nad osrednjo in severno Evropo preusmerja proti Balkanu zelo mrzel zrak, ki s severovzhodnimi vetrovi obrobno priteka tudi proti nam. Nadaljuje se stanovitno in povečini sončno vreme ob razmeroma nizkih temperaturah.

Glavnina mrzlega zraka bo vplivala na vreme pri nas še danes in jutri, nato se bo v drugi polovici tedna ozračje postopno nekoliko otoplilo.

Danes in jutri bomo marsikje beležili najhladnejši dan v tej vremenski fazi. Pihala bo zmerna do močna burja, ki med drugim tudi povečuje občutek mraza. Njeni sunki so danes v Tržaškem zalivu dosegli malo pod 80 kilometrov na uro. Zlasti pa so razmeroma nizke ob sončnem vremenu današnje dnevne temperature. Živo srebro se razen ob morju povsod zadržuje pod 5 stopinjami Celzija, na Kraški planoti le okrog 3 stopinj Celzija, ob morju rahlo nad 5 stopinjami Celzija. Temperatura, ki jo človeško telo zaznava zaradi zmerne do močne burje pa je nekaj stopinj Celzija pod lediščem.

Jutri bo vreme podobno. Povečini bo sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. Razen ob morju se bo živo srebro ponoči povsod spustilo pod ledišče, čez dan pa bo rahlo nad lediščem. Pihala bo burja, kaže da nekoliko šibkejša zjutraj, spet nekoliko močnejša pa v popoldanskih urah in zvečer.

V sredo bo povečini sončno. Temperature bodo rahlo višje od torkovih. Pihala bo povečini zmerna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela.

Od četrtka do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Noči bodo še mrzle, čez dan pa bo občutno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od četrtka do okrog 10 stopinj Celzija ali rahlo višje. Burja bo ponehala.