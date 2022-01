Danes ob 19.30 razglasitev Osebnosti Primorske v živo

Danes ob 19.30 bo sklepna prireditev Osebnosti Primorske, na kateri bodo razglasili letošnjega zmagovalce in mu bodo podelili zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca. Potekala bo v obliki posebne oddaje iz prenovljenega radijskega studia Hendrix. Prenos sklepne prireditve bo mogoče spremljati v živo ob radijskih sprejemnikih na Radiu Koper in Radiu Trst A ali ob zaslonih: na spletu in Facebook straneh vseh sodelujočih medijev, vključno Primorskega dnevnika. Posnetek bo na TV Koper/Capodistria ob 22.30.

Uredništva sodelujočih medijev so po številnih pogovorih in tehtnem premisleku oblikovala izbor kandidatov, za katere velja predvsem ugotovitev, da so naredili tisti korak onkraj.

Da so povzdignili glas in se odločili za aktiven odziv, kot denimo borka za Trnovski gozd Mojca Milone. Da so ostali zvesti svojim načelom in strokovnemu znanju tudi, ko so bili pritiski največji, kot denimo Mario Fafangel. Da so, kot Primož Krečič in koprski župljani, ostali pri svojih ciljih, ne glede na nepričakovane zagate in težave.

Kandidati za Osebnost Primorske so, kot Cvetka Kernel, občutljivi za stiske drugega, še posebej šibkejšega, a tudi za priložnosti, ki nam jih ponujajo medčloveški stiki. Denimo stik z občinstvom, ki je za pianista Alexandra Gadjieva tudi po njegovem globalnem uspehu še vedno ključna razsežnost poustvarjanja.

Kandidati so skromni in iskreni ter strastni in hkrati preprosti v svojem početju kot Lara Komar, uspešna igralka, ki je s svojim stališčem ob Paradi ponosa razorožila vsakršno prazno ideologiziranje in politiziranje. In kot Igor Miljavec, ki brez pretirane drame, dan za dnem in potrpežljivo v svojem domačem okolju gradi boljši svet za vse. Korak več. pa še enega. pa še nekaj tisoč, sta naredila učitelja Andreja Gulič in Matej Maver, ki sta svoje otroke, medtem ko so bili doma, dvakrat peljala okrog sveta. In še en korak k sožitju, strpnosti in razumevanju v obmejnem prostoru sta naredila Gorazd Bajc in Borut Klabjan. Ker zgodovina, še posebej boleča in konflikta, lahko deli, ampak razumen, resen, odprt pristop k raziskovanju preteklosti to bolečino blaži.

Če je kdo ozdravil svet v 2021, so bili to športnice in športniki, ki so v Tokiu nastopili na paraolimpijskih igrah. Med tistimi, ki so tam uresničili svoje sanje, je bil Matteo Parenzan, Mlad športnik zgoniškega Športnega krožka Kras, ki se je poti na drugi konec sveta lotil z izjemno resnostjo in predanostjo.