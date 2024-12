Danes v FJK najtopleje v Gorici in ... v sredogorju

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je danes namerila najvišjo dnevno temperaturo v FJK v Gorici ter na ... 1528-metrov visokem vrhu Pala d’Altei v Karnijskih predalpah. V obeh krajih je namerila 12,1 stopinje Celzija. Tretji najtoplejši kraj v deželi je bil danes 1750 metrov visoki Zoncolan, kjer so namerili 11,8 stopinje Celzija. Drugod na Goriškem so bile sicer najvišje dnevne temperature okrog 11 stopinj Celzija, na Kraški planoti pa okrog 10 stopinj Celzija.

Nočne temperature pa so bile v minuli noči v nižinah še občutno nižje kot v gorah. Na Kraški planoti so padle pod ledišče, v gorah pa so bile povečini okrog +5 stopinj Celzija.

Gre za posledice izrazitega temperaturnega obrata, ki je nastal zaradi velike stanovitnosti ob anticiklonu s toplim višinskim zrakom. V gorah je zato vreme sončno in za ta čas toplo, v nižinah pa zlasti ponoči kar mrzlo in povečini vlažno. Težji hladnejši zrak se za zdaj zadržuje pod toplejšim višinskim.

Do spremembe bo prišlo v noči na petek, ko bo naše kraje prešla vremenska fronta. Pojavljale se bodo padavine, za njo pa bo tudi zapihala burja. Temperaturni obrat se bo zaključil in tudi v gorah se bodo temperature spet povrnile v normalnost.