Daniela Malalana sta res ustavila slovenska vojaka

Dogodek 7. maja, ko sta 32-letnega Tržačana, slovenskega in italijanskega državljana Daniela Malalana, in njegovo dekle vojaka ustavila v gozdu pod vasjo Mihele pri Kozini, se je res zgodil, je danes po seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb potrdil predsednik komisije Matjaž Nemec. Podrobnosti o tem, ali je eden izmed vojakov v sprehajalca nameril avtomatsko puško, Nemec ni razkril, saj kot je dejal, o tem ne more govoriti.

»Do incidenta na meji 7. maja 2020 je res prišlo. Takrat sta dva sprehajalca dejansko bila na mestu in Slovenska vojska ju je legitimirala,« je dejal Nemec. Dodal je tudi, da se o samih postopkih ne more in ne sme opredeljevati. Poročilo je bilo minuli petek poslano na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. To bo odločalo o tem, ali se bo preiskava nadaljevala oziroma ali se bo predkazenski postopek nadaljeval tudi na sodišču,« je povedal Nemec in dejal, da »ključni element in obvestilo za javnost, da dogodek ni bil insceniran in da oba sprehajalca nista bila člana nobene mednarodne teroristične organizacije Antifa, kot je sam predsednik vlade Republike Slovenije nedvoumno namigoval v svojem izvajanju«. Nemec je tudi dodal, da so po incidentu letele žalitve tako na račun sprehajalcev kot na Primorski dnevnik, ki je o tem incidentu prvi poročal. Nemec je povedal, da pričakuje tudi opravičilo od treh ministrov in predsednika vlade, tako Danielu Malalanu kot Primorskemu dnevniku.