»Delal bom z vnemo, druge obljube nimajo smisla«

Vsakdanja dejanja namesto puhlih obljub, resnost in kontinuiteta s prvim mandatom. To bodo v drugem mandatu na čelu deželne vlade vodila zmagujočega ligaša Massimiliana Fedrige, je napovedal včeraj, ko je v palači deželnega sveta na tržaškem Trgu Oberdan stopil pred novinarje.

Rezultat vaše državljanske liste, ki obstaja pičla dva meseca, je pomenljiv. Ni daleč od glasov, ki so jih prejeli Bratje Italije.

Ciljali smo na dvomestno število, končni rezultat pa je še precej boljši. Izjemen, pravzaprav. Lista je izpolnila svoj cilj: dati opcijo tistim, ki so cenili naše delo v zadnjih petih letih, a se ne prepoznavajo v tradicionalnih strankah. Desnosredinski tabor se je okrepil, to velja za vse stranke.

Govorilo se je, da naskakujete rekord Luce Zaie. Vas je že poklical?

Luca me je poklical in mi čestital. A on je nepremagljiv, njegovi odstotki so za vsakogar drugega nedosegljivi.

Že razmišljate, kaj nameravate po tem drugem mandatu?

Sedaj je čas za načrtovanje tega petletja. Danes je dan za zadoščenje in praznovanje, v prihodnjih dneh pa bomo začeli z načrtovanjem.

Boste potrdili vladno ekipo?

Vzel si bom nekaj dni za počitek. Potem pa se bom sestal s koalicijskimi partnerji, s katerimi bomo sestavili vladno ekipo. Prisluhnil bom vsem.

Prvih sto dni vlade.

Teh napovedi nisem delal ob prvi izvolitvi in jih tudi zdaj ne bom. Rekel bom tako: v prvih stotih dneh hočem delati z vnemo, kot smo jo pokazali v zadnjih petih letih. Mislim, da druge obljube in napovedi nimajo smisla.