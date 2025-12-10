Ničta izoterma poskočila na 3500 metrov

Nad nami se po zaslugi subtropskega anticiklona v višinah zadržuje za ta čas zelo topel zrak. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči namerila ničto izotermo na višini 3577 metrov, kar pomeni, da je trenutno ničla za okrog 1900 metrov višja od dolgoletnega povprečja v tem času. Na podobni višini naj bi se praviloma zadrževala ob koncu junija ali ob koncu avgusta.

Najtoplejši so srednje visoki in najvišji sloji ozračja. Na višini 3123 metrov je denimo opolnoči namerila +3,2 stopinje Celzija, kar je približno 10 stopinj Celzija več od dolgoletnega povprečja, na višini 5760 metrov pa -14,1 stopinje Celzija, dobrih 9 stopinj Celzija več.

Posledica toplega višinskega zraka je izrazita otoplitev v gorah. Na Višarjah je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo +6,5 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa 4,7 stopinje Celzija. Ob 10. uri pa so bile ob sončnem in kar pomladnem vremenu temperature tam okrog 10 stopinj Celzija, ob isti uri pa so na Matajurju namerili kar +12 stopinj Celzija.

V prizemnih slojih se pod toplim višinskim zrakom zadržuje bolj vlažen in hladen zrak. V nižinah in ob morju je zato več vlage in oblakov, pri čemer so tudi temperature nižje.

Stanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.