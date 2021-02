Delež pozitivnih testov v Sloveniji 20,5-odstoten

V Sloveniji so včeraj ob 5316 PCR testiranjih potrdili 1089 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20,5-odstoten. Opravili so tudi 22.613 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide preverjajo s PCR testi. Umrlo je 10 bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je 546 covidnih bolnikov, kar je 21 manj kot v ponedeljek, na intenzivnih negah se zdravi 105 bolnikov, eden več. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 766 in se je v primerjavi z dnevom prej nekoliko zmanjšalo.