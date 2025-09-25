Deljena mnenja o pobudi za odpravo vinjete na hitri cesti Škofije-Koper

Poslanci so se včeraj v razpravi o izvzetju hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema strinjali, da je treba iskati rešitve za nevzdržne razmere na cesti, niso pa vsi naklonjeni pobudi poslanke Meire Hot (SD) in poslanca italijanske narodnosti Feliceja Zize. Izvzetju iz vinjetnega sistema nasprotuje tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki opozarja, da bi lahko tak korak sprožil domino efekt.

Hot je izpostavila, da cestninjenje na hitri cesti Škofije–Koper povzroča prometne zastoje, gospodarsko škodo in slabšo kakovost življenja. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ponovila, da pobude razume, a verjame, da je njihova skupna politična odgovornost, da skrbijo za celotno Slovenijo, ne samo za delček prebivalcev. Kot je izpostavila, je po državi takšnih odsekov veliko in če bi jih vse izvzeli iz sistema, bi bilo to za Dars finančno nevzdržno, s čimer se Hot ne strinja. Odprava vinjet bi imela po njeni oceni zanemarljiv finančni odliv, prinesla pa bi neposredne in takojšnje koristi za lokalno prebivalstvo ter za gospodarstvo. Pobudo poslanke Meire Hot sta podprla tudi Danijel Krivec (SDS) in Janez Žakelj (NSi), slednji je izpostavil zlasti negativne gospodarske posledice cestninjenja. Da so potrebne rešitve, sta se strinjala tudi koalicijska poslanca Jani Prednik (SD) in Robert Janev (Svoboda). Ziza je izpostavil, da je pobudo podpisalo okoli 8000 ljudi iz lokalnega okolja.