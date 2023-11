Delovni stroj poškodoval žico z visoko napetostjo in povzročil eksplozijo

V Vidmu je danes zjutraj na gradbišču na območju ulice Piutti odjeknila močna eksplozija. Delovni stroj je z ročico poškodoval električno žico z visoko napetostjo, pri čemer se je električni tok razširil na plinsko cev in na nekaj plinskih števcev bližnjih stavb. Vnel se je požar. Operater delovnega stroja, ki se v nezgodi na srečo ni poškodoval, je uspel pogasiti gorečo plinsko cev, za gašenje plinskih števcev pa so poskrbeli gasilci, ki so kmalu prihiteli na kraj. Evakuirali so okrog dvajset stanovalcev. Gasilci so zavarovali območje, nato so odpravljali posledice poškodovane električne žice, zaradi česar so zaprli dve bližnji ulici. Ponovno ju bodo odprli, ko bodo vzpostavili varnost, so zapisali v sporočilu, prav tako se bodo takrat lahko vrnili v svoja stanovanja evakuirani prebivalci. Na kraju so bili tudi policisti in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.