Denar služijo na račun življenja ljudi v stiski

»Cilj organiziranih kriminalnih združb je protipravna pridobitev premoženjske koristi. In ta cilj bodo zasledovale ne glede na fizične ovire ali nadzor na meji.« Tako menijo na Policijski upravi Koper, kjer hkrati izpostavljajo, da kljub temu – ali prav zaradi tega – ostaja problematika nedovoljenih migracij med prioritetnimi nalogami slovenske policije.

Število prijetih tihotapcev na zahodni balkanski poti od Grčije in Turčije do Trsta oziroma Gorice namreč niti ne narašča niti ne vpada, kar pomeni, da je fenomen še vedno aktualen ne glede na številne napore organov pregona v državah, skozi katere tihotapci vodijo ali vozijo migrante. »Gre za zavržno kaznivo dejanje, ki ogroža zdravje in življenje ljudi,« je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedal Damjan Apollonio, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, ki je tako spomnil, da passeurji v svojo korist izkoriščajo stisko ljudi, ki zaradi vojne, ekonomskih in drugih razlogov iščejo boljše življenje v Evropi.

Slovenska policija meni, da je uspešna pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj tihotapljenja ilegalnih migrantov. Zahtevno delo opravljajo v sodelovanju s policijo iz sosednjih držav in Europolom ter ob tem ugotavljajo, da Slovenija ostaja zgolj tranzitna država. Tihotapska pot po zahodni balkanski poti naprej proti Italiji in manjši del proti Avstriji poteka na različne načine: peš po gozdovih, s prevozom v osebnih, kombiniranih in tovornih vozilih ter skritih delih le-teh.

Do 12. septembra letos je slovenska policija obravnavala 183 kaznivih dejanj, v katerih je bilo prijetih 171 tihotapcev ljudi (152 tujcev ter 19 slovenskih državljanov) s 1212 nezakonitimi migranti.