Desničarji bi slovenskim študentom odvzeli podporo

Po navedbah dunajske občinske svetnice Viktorie Spielmann (Zeleni) je Svobodnjaška stranka (FPÖ) na predvčerajšnjem zasedanju občinskega sveta avstrijske prestolnice predstavila predlog, da bi Dunaj prenehal financirati Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju (KSŠŠD).

Svobodnjaška stranka je sicer znana po svojih ekstremističnih stališčih. Slovenci pa so že večkrat bili njihova tarča. Naj spomnimo le, da je bil dolgoletni vodja stranke Slovencem dobro znan deželni glavar Koroške Jörg Haider.

Zahtevo je Spielmann, članica levega krila Zelenih, opisala kot »nagnusno«. Kritično so se odzvali tudi dunajski Zeleni in alternativni študentje ter generalna sekretarka avstrijskih Zelenih, koroška Slovenka Olga Voglauer. »KSŠŠD je že 100 let stalen del življenja narodne skupnosti koroških Slovencev na Dunaju. To je treba spodbujati in slaviti. Napad Svobodnjakov, ki bi študentom odvzeli podporo, je nizkoten,» je na bivšem Twitterju zapisala Voglauer.