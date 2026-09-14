Dežela ponuja prispevek za nakup klimatskih naprav

Od srede, 16. septembra, pa vse do 14. oktobra letos bo mogoče na deželo Furlanijo - Julijsko krajino nasloviti vloge za deželni prispevek za nakup in namestitev klimatskih naprav na domovih občanov v starosti vsaj 70 let in z nižjimi dohodki, ki prebivajo na najbolj gosto naseljenih območjih. Ukrep, kateremu je dežela namenila skupno 850.000 evrov, je v petek napovedala deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante.

Ukrep je namenjen občanom v starosti vsaj 70 let, ki prebivajo v občinah, kjer gostota prebivalstva presega 300 ljudi na kvadratni kilometer in katerih količnik Isee ne presega 25.000 evrov. Osnovni pogoj je, da prebivajo v stanovanju, ki nima klimatske naprave za poletni čas. Deželni prispevek bo lahko kril do 50 odstotkov stroška za nakup naprave in bo lahko znašal do največ dva tisoč evrov, obenem ga bo mogoče združiti z drugimi javnimi olajšavami.

Vloge bo mogoče predložiti od 16. septembra od 10. ure dalje, rok pa zapade 14. oktobra ob 16. uri. Predložijo jih lahko tako uporabniki kot njihovi zastopniki izključno prek deželne spletne platforme Istanze online. Priložiti bo treba predračun, ob obračunu pa bo treba predložiti tudi dokumentacijo o stroških nakupa.