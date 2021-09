Deželna agencija za okolje Arpa vse bližja ljudem

Deželna agencija za okolje Arpa FJK bo odslej še bolj prisotna na družbenih omrežjih in bližja prebivalcem iz Furlanije - Julijske krajine ter drugim uporabnikom, ki koristijo njene informacije v zvezi z naravo, okoljem, zrakom, vodo, vremenom in še marsičem. Na sedežu v Trstu so generalni direktor Stellio Vatta, znanstvena direktorica Anna Lutman in direktor deželne meteorološke opazovalnice Fulvio Stel danes predstavili vrsto uslug, ki bodo zdaj na razpolago tudi za pametne telefone in druge digitalne medije. Poleg vseh dosedanjih že običajnih storitev bodo odslej dnevno na voljo meteorološke napovedi v video obliki, sprotna obveščanja na družbenem omrežju Telegram ter tedensko od sredine septembra podcast z najpomembnejšimi informacijami, ki zaobjemajo njeno delovanje v minulih sedmih dneh. Vse aplikacije bodo na voljo brezplačno.

Vremenske napovedi v video obliki bodo objavljali dnevno ob 14. uri na naslovu www.meteo.fvg.it/videomedia.php ter na kanalu Telegram »Arpa FVG news« (t.me/ArpaFVGnews). V tedenskem podcastu, ki bo ob petkih dosegljiv na kanalu Telegram (t.me/ArpaFVGnews) in bo trajal pet minut, bosta ženski ali moški glas predstavila glavne novice o okolju, ki so se vrstile v zadnjem tednu v FJK.