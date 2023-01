Deželne volitve v FJK bodo 2. in 3. aprila

Deželne volitve v FJK, na katerih bodo volilci izbrali novega predsednika dežele in novo deželno skupščino - pomerila se bosta s svojima koalicijama tudi Massimilano Fedriga (desna sredina) in Massimo Moretuzzo (leva sredina) -, bodo v nedeljo, 2. aprila in v ponedeljek, 3. aprila. Datum je danes potrdil deželni odbor. V nedeljo bodo volišča odprta od 7. do 23. ure, v ponedeljek pa od 7. do 15. ure. Štetje glasovnic se bo začelo takoj po zaprtju volišč. Ob deželnih volitvah bodo v 19 občinah FJK potekale tudi volitve mestnih svetov.