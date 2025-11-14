Deželni svet FJK poenostavlja zakonodajo za trgovino in turizem

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je danes popoldne izglasoval predlog zakona, ki v veliki meri poenostavlja deželno zakonodajo na področju trgovine in turizma. Zakonski osnutek št. 61 je bil sprejet soglasno, saj je dejansko združil desnosredinsko večino in opozicijo ob splošni ugotovitvi, da gre za dobro besedilo, ki je sad sodelovanja med deželo, stanovskimi organizacijami s področja trgovine in turizma ter sindikati.

Novost zakona je, da v skupnem besedilu združuje področji trgovine in turizma v duhu birokratske poenostavitve, pri čemer je bilo sprejetih tudi več popravkov opozicije. Zakonodajalec je korenito zmanjšal število členov od prejšnjih 567 na sedanjih 143. Med glavnimi točkami gre omeniti pripravo t. i. masterplana za ureditev trgovskih obratov na ozemlju, dalje spodbujanje odpiranja trgovin v mestnih središčih in manjših občinah in podporo t. i. sosedskim trgovinam. Zakon podpira tudi pohodniški in kolesarski turizem, poenostavlja kategoriziranje nastanitvene infrastrukture, omogoča vsem občinam uvajanje turistične takse, podpira t. i. zadruge skupnosti ter konzorcije za turistično promocijo. Za izvajanje je za leti 2026 in 2027 namenjenih 134 milijonov evrov.

Deželni svet je sprejel tudi nekaj popravkov oz. dodatkov svetnika stranke Slovenska skupnost Marka Pisanija.