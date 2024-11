Digitalno identiteto lahko pridobimo brezplačno

Živimo v času, ko je dostop do storitev javne uprave vse bolj odvisen od tega, če imamo digitalno identiteto ali ne. Brez nje lahko sicer še vedno pridemo do svojih podatkov denimo na zdravstvenem ali davčnem področju, vprašanje pa je, kako dolgo bo to trajalo. V ta namen so včeraj v knjižnici Deželnega sveta FJK Livio Paladin odprli točko za brezplačno pridobitev digitalne identitete, kjer bodo trije zaposleni na voljo tudi za vprašanja in dvome, ki jih manj digitalno pismeni imajo zagotovo precej.

Čim več digitalno pismenih

V knjižnici Livio Paladin, ki se nahaja v prostorih deželnega sveta na tržaškem Trgu Oberdan, bo pridobitev digitalne identitete mogoča od torka do četrtka med 9.30 in 12.30. Zainteresirani se bodo morali predhodno naročiti na termin prek obrazca na spletni strani knjižnice, za uspešen zaključek postopka pa bo dovolj le osebni dokument. Z digitalno identiteto bo nato lahko vsakdo imel vpogled v svoj zdravstveni karton in podatke v socialnovarstvenem in pokojninskem skladu (Inps) ter zavodu za zavarovanje pred nesrečami pri delu (Inail). Zelo enostaven bo tudi dostop do davčnih storitev in tistih, ki jih ponujajo občine.

Kot je včeraj poudaril predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, je vzpostavitev te točke del deželne strategije, katere cilj je bodisi olajšati pogosto zahtevno pot do pridobitve digitalne identitete bodisi povečati število njenih uporabnikov. V okviru 2,2 milijona evrov vrednega projekta, ki ga financira Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), nameravajo tudi v 52 podobnih digitalnih središčih po deželi do konca leta 2026 opremiti vsaj 41 tisoč prebivalcev z zadostnim digitalnim znanjem in veščinami.