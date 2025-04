Dogodivščina pri slapu bi se bila kmalu spremenila v tragedijo

Kar je bilo sprva videti kot dogodivščina, bi se prav lahko spremenilo v tragedijo. Mladenič iz Španije je namreč zaplaval pod slap Kozjak, vrniti pa si ni upal zaradi visoke vode, poročajo Primorske novice.

Gorsko reševalno službo (GRS) Tolmin so iz Regijskega centra za obveščanje v Novi Gorici včeraj nekaj po 15. uri zaprosili za reševanje podhlajene osebe pri slapu Kozjak pri Kobaridu.

22-letni Španec je v zaradi dežja naraslem potoku zaplaval pod slap Kozjak, od koder se zaradi visoke vode ni upal vrniti. Prijatelji so poklicali na pomoč, med čakanjem pa se je mladenič kar precej podhladil.

Reševalcem je na pomoč priskočil kajakaš, ki je s kajakom prepeljal fanta čez tolmun. Mladeniča so reševalci GRS Tolmin potegnili na podest, ga ogreli in zaščitili pred ohlajanjem, nato pa pospremili do štirikolesnika, s katerim so ga gasilci pripeljali do reševalnega vozila Nujne medicinske pomoči Tolmin.

V reševanju so sodelovali reševalci GRS Tolmin, gasilci PGD Kobarid in člani Društva za reševanje iz vode Slovenije, so sporočili iz GRS Tolmin.