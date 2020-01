Dogovora z DS ne obžaluje

Predstavnik Slovenske skupnosti (SSk) v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine Igor Gabrovec je na intervju prišel nasmejan. Polemika z Demokratsko stranko (DS) mu vsaj na obrazu ni pustila posledic. Gre za to: Gabrovec je član sedemčlanskega predsedstva deželnega sveta. Ta organ je 19. decembra sprejel sklep o treh imenovanjih, Gabrovca pa na seji ni bilo. Demokrati mu očitajo, da je s tem pomagal vladni večini.

Ste še član svetniške skupine DS?

Sem, tako kot predvideva dogovor iz leta 2018.

Včeraj ste se v Pordenonu sestali s kolegi iz DS. Kaj ste si rekli?

Na dnevnem redu je bila tudi razprava o moji odsotnosti na seji predsedstva deželnega sveta. Ponovil sem, da se seje nisem udeležil zaradi osebnih zadev, ni šlo za odsotnost, ki bi jo bilo treba razumeti politično. Odsotnost sem tudi pravočasno napovedal.

En dan pred sejo. Ni šlo drugače?

Šele dan prej sem ugotovil, da se je ne bom mogel udeležiti. Sem pa že takoj želel zmanjšati težo svoje odsotnosti in izrazil prepričanje, da večina lahko tako ali drugače odobri imenovanja.

So vaša pojasnila prepričala svetnike DS?

Francesco Russo, Sergio Bolzonello in Roberto Cosolini, ki je poslal pisno stališče, so bili spravljivi in si želeli, da zaključimo afero. Drugi jeze niso ublažili. Jaz pa sem obžaloval, da sem podcenjeval posledice svoje odsotnosti. Bolje bi bilo, ko bi prosil za preložitev seje na čas, ko bi se je lahko udeležil.

Po dveh letih obžalujete, da ste se zavzeli za zavezništvo z DS?

Ne.