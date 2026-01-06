Dojenčico zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida obšla slabost

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč in gasilci so posredovali v Sacileju na Pordenonskem, od koder so jih poklicali starši 9-mesečne deklice, ki jo je na domu obšla slabost. Reševalci so v stanovanju namerili visoko koncentracijo ogljikovega monoksida, kar so nato dokončno potrdili gasilci. Prezračili so prostore, reševalci pa so dojenčico prevzeli v oskrbo.

Gasilci so ugotovili, da je ogljikov monoksid uhajal iz slabo delujoče peči na drva in so prepovedali njeno nadaljnjo uporabo do strokovnega pregleda in vzpostavitve varnosti. Pri tem opozarjajo na pomen pravilnega vzdrževanja kurilnih naprav in peči ter namestitve senzorjev oz. merilnih naprav, ki zagotavljajo varnost.