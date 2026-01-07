Oglobili četverico Tržačanov, ki so »driftali« v Lipici

Nevarna zimska zabava se je za tržaško četverico zaključila z globo. Koprski policisti so včeraj ob 11.30 dobili prijavo, da na poledenelem in neposutem parkirišču hotela v Lipici »driftajo« avtomobili italijanske registracije. Tako so danes sporočili s Policijske uprave Koper, ki so pojasnili, da so na kraju najprej opravili razgovore in nato izsledili kršitelje. Šlo je za štiri državljane Italije, stare 23 in 21 let, iz Trsta in okolice.

Naprtili so jim denarno kazen zaradi sunkovitega speljevanja, zaviranja in ustavljanja, ki so jo poravnali na kraju.