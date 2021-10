Določili smernice o obvezi covidnega potrdila v javni upravi

Predsednik italijanske vlade Mario Draghi je danes na predlog ministrov za javno upravo in zdravje, Renata Brunette in Roberta Speranze, podpisal vladno uredbo o smernicah glede obveznega covidnega potrdila za osebje javnih uprav, ki bo začelo veljati v petek.

Smernice pa ne bodo veljale samo za zaposlene v javnih upravah, ampak tudi za zaposlene v podjetjih, ki imajo npr. v zakupu zagotavljanje čiščenja prostorov, nudenje gostinskih storitev, vzdrževanje, polnjenje avtomatov s hrano in pijačo, dalje za svetovalce in sodelavce ter ponudnike oz. obiskovalce tečajev usposabljanja, kot tudi za kurirje, ki znotraj uradov dostavljajo interno ali zasebno pošto. Vsi ti bodo morali pri sebi imeti potrdilo v papirnati ali digitalni obliki. Prav tako bodo morali razpolagati s covidnim potrdilom obiskovalci, predstavniki političnih oblasti ter člani odborov in skupščin deželne in krajevnih uprav. Edini, ki so iz tega izvzeti, so uporabniki storitev javnih uprav.