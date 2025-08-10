Dosti prometa, a brez kritičnih situacij

Na avtocestnem omrežju družbe Autostrade Alto Adriatico so danes zabeležili za osem odstotkov prometa več kot na isto soboto lani in dvanajst odstotkov več prometa v primerjavi s preteklo soboto, ko je sicer deževalo. To je prvi, delni obračun prometa na avtocestah med Trstom, Vidmom in Benetkami, ki ga je ravnokar poslala pristojna družba.

Pri tem, sporoča Autostrade Alto Adriatico, kljub povečanemu prometu ni bilo večjih nevšečnosti. Nekaj je bilo posamičnih zastojev, večina prometa je bila danes usmerjena proti severni oziroma vzhodni Evropi. Trenutno je največ vrste pri Moščenicah (ob 11. uri so tam zabeležili štiri kilometrsko kolono) ter pri Vilešu.