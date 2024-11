Drugih nočemo oškodovati, želimo pa vrnitev odvzetega

Novinarke in novinarji Primorskega dnevnika z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino v zvezi s porazdelitvijo državnih sredstev iz zaščitnega zakona, kjer se že drugo leto zapored predlaga nižja postavka za naš dnevnik. Tudi sami bi želeli vedeti za razloge, da se to ponavlja. Lani je bila uradna razlaga, podana v deželnem svetu (na novinarska vprašanja s tem v zvezi pristojni deželni odbornik Pierpaolo Roberti ni odgovarjal), ta, da so drugi slovenski mediji (spričo podražitev) zaprosili za večje dotacije in da bo Primorski dnevnik itak prejel vračilo državnih sredstev za založništvo. Na sredinem sestanku, vsaj po naših informacijah, deželni odbornik ni obrazložil in utemeljil, zakaj bo Primorskemu dnevniku ponovno namenil manj državnih sredstev. Poleg tega bi radi spomnili na njegovo obvezo, da bodo lani odvzeta sredstva letos vrnjena dnevniku, kar se ni zgodilo, naš dnevnik pa je tudi edina od primarnih ustanov, ki se ji jemljejo sredstva, namesto da bi se ji dodajala. Gre za javna sredstva, s katerimi javni upravitelji ne morejo razpolagati, kot če bi šlo za zasebna, in morajo tako ravnanje utemeljiti. Boli nas tudi dejstvo, da razen redkih izjem ni noben član komisije čutil potrebe vprašati za pojasnila oziroma se izreči proti odvzemu sredstev za edini dnevnik Slovencev v Italiji.

Že lani je tovrstna poteza povzročila primanjkljaj v višini 80.000 evrov v letošnji bilanci družbe, ki izdaja Primorski dnevnik, če bo obveljal tudi letošnji predlog o potrditvi reza, bo morda primanjkljaj še večji. To se bo verjetno poznalo pri našem delu in obremenitvi, ki je že danes precejšnja. Tvegamo tudi, da se bomo morali odpovedati mladim kadrom, ki so trenutno zaposleni z začasnimi pogodbami in predstavljajo prihodnost dnevnika in njegov razvoj. Drugih sredin nočemo oškodovati, vendar zahtevamo vrnitev tega, kar je bilo odvzeto, da bodo v polnosti zagotovljeni pogoji za delovanje in razvoj našega medija, zato da bo lahko še naprej primerno spremljal utrip slovenske narodne skupnosti v Italiji in krajevne družbe.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika