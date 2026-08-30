TRST Milan Pahor je do aprila letos vodil Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici Trst. 78-letni zgodovinar proslavam v spomin na »borbaše«, kot sam vztrajno imenuje Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Alojza Valenčiča in Franja Marušiča, sledi že od otroštva. Za junake pravi, da so bili mladi, polni življenja in so lahko današnji mladini za zgled.

Koliko Bazovic ste doživeli?

Kot predsednik odbora jih je bilo 29, kot član odbora pa sem doživel 45 proslav. Hodil pa sem že prej, kot otrok, s starši. Oče mi je pred proslavo vedno pravil: gremo se poklonit spominu borbašev.

Kdaj je bilo to?

Osem ali deset let mi je bilo, v drugi polovici 50. let. Takoj po tem, leta 1963, sem vstopil v taborniško organizacijo. Častna straža na septembrski proslavi je bila prva velika akcija po poletnem premoru.

Ena od prelomnic vašega mandata je bil tudi 13. julij 2020, ko sta se italijanski predsednik Sergio Mattarella in slovenski predsednik Borut Pahor poklonila pred spomenikom bazoviškim junakom in spomenikom pri bazovskem šohtu. Kako je na to gesto reagiral odbor?

Vedno smo obsojali odsotnost italijanskih oblasti na gmajni. Takrat smo imeli priložnost, da se pred spomenikom priklonita ne eden ampak kar dva predsednika. Da sta kasneje šla na šoht, zame ni bilo relevantno, tja z njima nismo hodili. Z gesto na gmajni sta Mattarella in Pahor dokazala, da je spomenik v Bazovici posvečen junakom. Državni predsednik ne pride na grob teroristov. Fotografija predsednikov z roko v roki je zgodovinska.

Tudi bazoviški junaki so bili mladi, najstarejši je imel 34 let. Kaj bi vi dejali mladim, njihovim današnjim sovrstnikom?

Bidovec, Miloš, Valenčič in Marušič so bili aktivni športniki, kulturniki. Polni življenja, vsak s svojimi odlikami in napakami. Mlade bodrim, naj se vključijo se v kulturna in športna društva, naj govorijo o Bazovici, naj bodo aktivni državljani. Najhujša je pasivnost. Junaki so dosegljivi vzorniki. Naj vam bodo za zgled.