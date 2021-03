Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Dušena svinjska prata

Glede svinjskega mesa veljajo številni predsodki, češ da je mastno, težko prebavljivo in še marsikaj. Po mojem mnenju je vse odvisno od kosa mesa, ki ga izberemo in kako ga pripravimo. Seveda, če se odločimo za slanino ali za vratovino, bo že držalo, da gre za dokaj mastne, čeprav okusne, dele svinjine. Če pa vzamemo svinjsko prato, ali pa stegno, se vsa zadeva spremeni: meso sploh ni mastno, ima pa to napako, da je še kar pusto in v bistvu dolgočasno. Tudi tako meso pa lahko pripravimo na okusen način. Predlagam, da se danes posvetimo dušeni prati, za kar potrebujemo:

1 kg svinjske prate

dve veliki čebuli

kanček ostre rdeče paprike

rožmarin

lovor

majaron

nekaj suhih češpelj

kozarec črnega vina (refošk bi bil idealen)

olivno olje

sol

poper

malo moke

Čebulo narežemo na zelo tenke rezine, dodamo dišavnice, papriko in ščepec soli ter vse skupaj pražimo na olju, dokler čebula ne ovene. Lahko počasi dodajamo malo mlačne vode, da se čebula ne sprime. Prato posolimo in pomokamo in jo dodamo k čebuli; večkrat jo obrnemo, da se obarva z vseh strani, nakar dodamo kozarec črnega vina. Pustimo, da vino skoraj povsem izhlapi, nakar dodamo še razkoščičene suhe češplje. Prilijemo toliko juhe, da meso skoraj v celoti prekrijemo. Če nimamo doma skuhane juhe, lahko mirno uporabimo tudi juho iz jušne osnove. Meso napol pokrijemo in pustimo, da vse skupaj počasi vre kakšno urico, medtem pa ga od časa do časa obrnemo. Juha mora skoraj v celoti povreti. Ko je kuhano, meso in češplje vzamemo iz posode, omako pa »zmiksamo« s paličnim mešalnikom, če ugotovimo, da je preredka, biti mora namreč še kar gosta, dodamo dva prsta vode, v kateri smo raztopili za nožev vršiček koruznega ali krompirjevega škroba. Na hitro zavremo in omaka se bo zgostila. Meso narežemo na rezine s primerno ostrim nožem, če ga nimamo, se lahko tudi poslužimo električnega, s katerim bodo rezine mesa prav gotovo enakomernejše. Prato prelijemo z omako, okrasimo s češpljami in serviramo na ogretem ovalnem krožniku. K mesu lahko ponudimo krompirjev pire ali tudi krompir v kozici ter svežo solato.

Čeprav je prata sama po sebi pusta, bo s takim načinom kuhanja dokaj sočna in voljna.

Dober tek!

Ivan Fischer