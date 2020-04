Dvojezičnost: prej nič, potem v redu

»V začetku je pri sporočilih in javnih plakatih o širjenju epidemije z dvojezičnostjo zelo šepalo, postopoma pa so se zadeve uredile,« je v velikončni poslanici pripadnikom italijanske manjšine v Sloveniji poudaril Alberto Scheriani. To je storil kot predsednik samoupravne skupnosti Can Costiera, ki združuje Italijane v Ankaranu, Kopru, Izoli in Piranu. Občinske uprave, ki so po zakonu dolžne spoštovati italijansko-slovensko dvojezičnost, so ob izbruhu epidemije dejansko spregledale ustavne pravice italijanske manjšine, kar ne velja za zdravstvene oblasti, začenši z ministrstvom za zdravstvo. »Na naša opozorila so tudi štiri občinske uprave po zgledu vladnih oblasti začele izdajati sporočila in opozorila v italijanščini,« je za Radio Koper-Capodistria dejal Scheriani.

Rojakom je voščil, da preživijo mirne velikonočne praznike, da se držijo navodil in prepovedi vlade in da torej pod geslom jazostanemdoma#iorestoacasa prispevajo, da se koronavirus ne bo širil in da bo to hudo krizno obdobje čim prej za nami.